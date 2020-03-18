ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кабмін через карантин спростив перетин адмінкордону з Кримом

Новини » Коронавірус     18.03.2020 - 14:46
Кабмін через карантин спростив перетин адмінкордону з Кримом
Фото: Олексій Резніков (kmr.gov.ua)

Прикордонники самі будуть приймати рішення щодо пропуску на КПВВ з Кримом

Кабінет міністрів на час карантину в Україні пом'якшив правила перетину адміністративного кордону з окупованим Кримом. Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

Повідомляється, що тепер Державна прикордонна служба на час карантину зможе приймати рішення про пропуск українців через адміністративний кордон при наявності гуманітарних потреб.

За словами віце-прем'єра Олексія Резнікова, на КПВВ в Херсонській області з початку карантину зросла кількість відмов. Згідно з рішенням уряду, українців за наявності підстав гуманітарного характеру будуть пропускати за рішенням голови Прикордонної служби з негайним інформуванням Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Прикордонники фізично присутні на КПВВ і можуть діяти оперативно. Це прискорить процес. Ми продовжуємо працювати над вдосконаленням алгоритмів, щоб зняти всі можливі проблеми", - додав Резніков.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що так звана влада "Криму" через коронавірус в Україні закрила адміністративний кордон з материковою частиною до 1 травня 2020 року.

Ще в одній країні зафіксували перший випадок смерті від коронавірусу У ВСУ ввели обмеження через коронавірус
Новини України КримкарантинКПВВКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся