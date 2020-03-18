Кабмін через карантин спростив перетин адмінкордону з Кримом

Фото: Олексій Резніков (kmr.gov.ua)

Прикордонники самі будуть приймати рішення щодо пропуску на КПВВ з Кримом

Кабінет міністрів на час карантину в Україні пом'якшив правила перетину адміністративного кордону з окупованим Кримом. Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

Повідомляється, що тепер Державна прикордонна служба на час карантину зможе приймати рішення про пропуск українців через адміністративний кордон при наявності гуманітарних потреб.

За словами віце-прем'єра Олексія Резнікова, на КПВВ в Херсонській області з початку карантину зросла кількість відмов. Згідно з рішенням уряду, українців за наявності підстав гуманітарного характеру будуть пропускати за рішенням голови Прикордонної служби з негайним інформуванням Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Прикордонники фізично присутні на КПВВ і можуть діяти оперативно. Це прискорить процес. Ми продовжуємо працювати над вдосконаленням алгоритмів, щоб зняти всі можливі проблеми", - додав Резніков.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що так звана влада "Криму" через коронавірус в Україні закрила адміністративний кордон з материковою частиною до 1 травня 2020 року.