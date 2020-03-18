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Карантин в Украине: пограничники разъяснили пропуск через КПВВ на Донбассе

Новости » Коронавирус     18.03.2020 - 16:23
Карантин в Украине: пограничники разъяснили пропуск через КПВВ на Донбассе
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

Украинцев в случае важных жизненных обстоятельств будут пропускать через КПВВ

На период карантина в Украине на пунктах пропуска на Донбассе действуют ограничения, однако украинцы могут пересечь линию разграничения в случае критически важных жизненных обстоятельств. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы.

Сообщается, что на сегодня поток через КПВВ на Донбассе уже снизился на 90%. После введения карантина проследовать на временно оккупированную территорию или обратно могут люди с регистрацией места жительства на такой территории и после соответствующего температурного скрининга и осмотра медицинским работником.

"Однако иногда у граждан возникают различные критически важные жизненные обстоятельства, которые обусловливают необходимость пересечения линии разграничения. При возникновении таких ситуаций гражданам необходимо прибыть в КПВВ с соответствующими подтверждающими документами", - говорится в сообщении.

В таких случаях решение о пропуске через линию разграничения принимает исключительно командующий Объединенных сил индивидуально в каждой ситуации.

Карантин в Украине: пограничники разъяснили пропуск через КПВВ на Донбассе

Фото: разъяснение от пограничников (dpsu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров на время карантина смягчил правила пересечения административной границы с Крымом. В частности, упрощение порядка касается украинцев, которых будут пропускать при наличии гуманитарных потребностей.

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