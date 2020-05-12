Карантин в Україні послабили: що працює вже зараз

Карантин в Україні послабили з 11 травня, таким чином уряд зняв частину обмежень, але і деякі з них залишив. Яка ситуація в Україні, далі в матеріалі РБК-Україна.

Що Кабмін дозволив:

гуляти в парках і зонах відпочинку, парках, включаючи лісопаркові та прибережні зони;

вуличні дитячі та спортивні майданчики (не в ТРЦ);

салони краси, перукарні, манікюрні та педикюрні салони;

оптову торгівлю непродовольчими товарами, в тому числі магазини в ТРЦ (крім розважальних та дитячих зон, фудкортов і кінотеатрів у ТРЦ);

працювати адвокатам, нотаріусам, аудиторам, а також психотерапевтам;

планові операції (їх дозволили робити ще 5 травня);

продаж на винос в закладах громадського харчування (тільки ті заклади, які зареєстровані в Державному реєстрі потужностей операторів ринку харчових продуктів);

відновлюють роботу історико-культурні заповідники та музеї, однак особливості їх відкриття і роботи будуть регулювати власники;

літні майданчики кафе і ресторанів під відкритим небом,

сервіси побутових послуг;

кіно - і відеозйомки, репетиції в театрах, цирках, концертних організаціях, художніх колективах (до 50 осіб і без глядачів)

Що залишається закритим:

Фудкорти і зони розваг ТРЦ,

Кінотеатри та театри,

Метрополітен,

Громадський транспорт без спецперепусток,

Приміський, міжміський внутрішньообласний, міжобласний транспорт,

Регулярне залізничне та авіасполучення,

Спортзали, фітнес-центри,

Університети, школи, дитячі сади.

Разом з тим, заборонено проведення масових заходів, переміщення групами більш ніж 2 людини, перебування в громадських місцях без одягнених маски або респіратора та осіб, які не досягли 14 років без супроводу дорослих. А також перебування на вулиці без документів, що засвідчують особу і самовільно залишати місця обсервації/самоізоляції.

Влади на місцях приймають рішення щодо пом'якшення карантину самі

Київ прийняв рішення про пом'якшення карантину з 12 травня, на день пізніше від усієї країни. Зокрема, в столиці Україні залишаються закритими ТРЦ, але почнуть відкривати установи, салони краси, магазини і дозволять прогулянки в парках. У зв'язку з цим запущені додаткові рейси громадського транспорту з житлових масивів ДВРЗ, Троєщина, Лісовий і Корчувате.

В режимі спецрейсів курсуватиме автобусний маршрут № 20 "Житловий масив Корчувате - станція метро "Площа Льва Толстого", автобусний маршрут № 33Т "ДВРЗ - станція метро "Чернігівська" і тролейбусний маршрут № 37-А "Станція метро "Лісова" - вулиця Миколи Закревського. "Поліклініка".

В Черкасах міська влада вирішила послабити карантин ще з 30 квітня. Тоді в МОЗ заявили, що ослаблення карантину в цьому місті може призвести до катастрофічних наслідків і пригрозив оцінку таким діям з боку правоохоронних органів. За підсумками Черкаський окружний адміністративний суд скасував рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради по послабленню карантину в місті.

В Дніпрі також вирішили послабити карантин раніше - 4 травня. У місті дозволили гуляти до частини зелених зон, дозволили роботу ремонтних майстерень, СТО, хімчисток і ринків. Основна умова роботи цих установ - наявність масок, рукавичок і використання антисептиків.

Однак, у Львові відклали відкриття перукарень, фітнес-центрів і салонів краси в зв'язку з зростанням кількості заражених коронавірусом. Рішення про послаблення карантину в місті приймуть 12 травня. У той же час в місті з 11 травня дозволили відвідувати парки, сквери і спортивні майданчики (для індивідуального заняття спортом). Також відновлена торгівля промисловою групою товарів (крім одягу та взуття).

Адаптивний карантин

У зв'язку з зростанням кількості нових випадків коронавірусу, в Чернівецькій та деяких районах Рівненської області ввели адаптивний карантин. Відстрочити послаблення карантину вирішили в Рокитнівському районі, у селі Зоря Рівненського району та у трьох селах Корецького району: Світанок, Щекичин і Невірків.

Адаптивний карантин - це строгі обмеження тільки в тих областях України, де зафіксовано найбільше інфікованих і немає можливості дозволити торгівлю і роботу у більшості організацій.