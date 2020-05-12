Карантин в Украине ослабили: что работает уже сейчас

Карантин в Украине ослабили с 11 мая, таким образом правительство сняло часть ограничений, но и некоторые из них оставило. Какая ситуация в Украине, далее в материале РБК-Украина.

Что Кабмин разрешил:

гулять в скверах и зонах отдыха, парках, включая лесопарковые и прибрежные зоны;

уличные детские и спортивные площадки (не в ТРЦ);

салоны красоты, парикмахерские, маникюрные и педикюрные салоны;

оптовую торговлю непродовольственными товарами, в том числе магазины в ТРЦ (кроме развлекательных и детских зон, фудкортов и кинотеатров в ТРЦ);

работать адвокатам, нотариусам, аудиторам, а также психотерапевтам;

плановые операции (их разрешили делать еще 5 мая);

продажу на вынос в заведениях общественного питания (только те заведения, которые зарегистрированы в Государственном реестре мощностей операторов рынка пищевых продуктов);

работу возобновляют историко-культурные заповедники и музеи, однако особенности их открытия и работы будут регулировать собственники;

летние площадки кафе и ресторанов под открытым небом,

сервисы бытовых услуг;

кино- и видеосъемки, репетиции в театрах, цирках, концертных организациях, художественных коллективах (до 50 человек и без зрителей).

Что остается закрытым:

Фудкорты и зоны развлечений ТРЦ,

Кинотеатры и театры,

Метрополитен,

Общественный транспорт без спецпропусков,

Пригородный, междугородный, внутриобластной, межобластной транспорт,

Регулярное железнодорожное и авиасообщение,

Спортзалы, фитнес-центры,

Университеты, школы, детские сады.

Вместе с тем, запрещено проведение массовых мероприятий, перемещение группами более чем 2 человека, пребывание в общественных местах без одетых маски или респиратора и лиц, не достигших 14 лет без сопровождения взрослых. А также пребывание на улице без документов, удостоверяющих личность и самовольно оставлять места обсервации/самоизоляции.

Власти на местах принимают решение по смягчению карантина сами

Киев принял решение о смягчении карантина с 12 мая, что на день позже от всей страны. В частности, в столице Украине остаются закрытыми ТРЦ, но начнут открывать учреждения, салоны красоты, магазины и разрешат прогулки в парках. В связи с этим запущены дополнительные рейсы общественного транспорта с жилых массивов ДВРЗ, Троещина, Лесной и Корчеватое.

В режиме спецрейсов будет курсировать автобусный маршрут № 20 "Жилой массив Корчеватое - станция метро "Площадь Льва Толстого", автобусный маршрут № 33Т "ДВРЗ - станция метро "Черниговская" и троллейбусный маршрут № 37-А "Станция метро "Лесная" - ул. Николая Закревского. "Поликлиника".

В Черкассах городская власть решила ослабить карантин еще с 30 апреля. Тогда в Минздраве заявили, что ослабление карантина в этом городе может привести к катастрофическим последствиям и пригрозил оценке таким действиям со стороны правоохранительных органов. По итогам Черкасский окружной административный суд отменил решение исполнительного комитета Черкасского городского совета по ослаблению карантина в городе.

В Днепре также решили ослабить карантин ранее - 4 мая. В городе позволили гулять в части зеленых зон, разрешили работу ремонтных мастерских, СТО, химчисток и рынков. Основное условие работы этих учреждений - наличие масок, перчаток и использования антисептиков.

Однако, во Львове отложили открытие парикмахерских, фитнес-центров и салонов красоты в связи с ростом числа зараженных коронавирусом. Решение об ослаблении карантина в городе примут 12 мая. В то же время в городе с 11 мая разрешили посещать парки, скверы и спортивные площадки (для индивидуального занятия спортом). Также восстановлена торговля промышленной группой товаров (кроме одежды и обуви).

Адаптивный карантин

В связи с ростом числа новых случаев коронавируса, в Черновицкой и некоторых районах Ровенской области ввели адаптивный карантин. Отсрочить ослабление карантина решили в Рокитновском районе, в селе Заря Ровенского района и в трех селах Корецкого района: Свитанок, Щекичин и Невирков.

Адаптивный карантин - это строгие ограничения только в тех областях Украины, где зафиксировано больше всего инфицированных и нет возможности разрешить торговлю и работу большинства организаций.