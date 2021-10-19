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Карантин в Україні. "Помаранчева" зона розширилась: що змінилось

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Київ, Вівторок 19 жовтня 2021 10:19
Карантин в Україні. "Помаранчева" зона розширилась: що змінилось Фото: в Україні розширили "помаранчеву" зону (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні розширили "помаранчеву" зону карантину. В цю зону потрапила Рівненська область.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

"Червона" зона

У зоні карантину з найжорсткішими обмеженнями перебувають 5 областей, а саме:

  • Дніпропетровська,
  • Донецька,
  • Запорізька,
  • Одеська,
  • Херсонська.

"Помаранчева" зона

У цій зоні карантину тепер 14 областей та Київ. Це найбільша зона, до неї відносяться:

  • Київ,
  • Волинська область,
  • Житомирська,
  • Івано-Франківська,
  • Тернопільська,
  • Луганська,
  • Львівська,
  • Миколаївська,
  • Сумська,
  • Харківська,
  • Хмельницька,
  • Черкаська,
  • Чернівецька,
  • Чернігівська,
  • Рівненська.

"Жовта" зона

У цій зоні перебувають п'ять регіонів:

  • Вінницька,
  • Кіровоградська,
  • Закарпатська,
  • Полтавська,
  • Київська.

Карантин в Україні. &quot;Помаранчева&quot; зона розширилась: що змінилось

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