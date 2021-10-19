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Карантин в Украине. "Оранжевая" зона расширилась: что изменилось

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Киев, Вторник 19 октября 2021 10:19
Карантин в Украине. "Оранжевая" зона расширилась: что изменилось Фото: в Украине расширили "оранжевую" зону (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине расширили "оранжевую" зону карантина. В эту зону попала Ровенская область.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

"Красная" зона

В зоне карантина с самыми жесткими ограничениями находятся 5 областей, а именно:

  • Днепропетровская,
  • Донецкая,
  • Запорожская,
  • Одесская,
  • Херсонская.

"Оранжевая" зона

В этой зоне карантина теперь 14 областей и Киев. Это самая большая зона, к ней относятся:

  • Киев,
  • Волынская область,
  • Житомирская,
  • Ивано-Франковская,
  • Тернопольская,
  • Луганская,
  • Львовская,
  • Николаевская,
  • Сумская,
  • Харьковская,
  • Хмельницкая,
  • Черкасская,
  • Черновицкая,
  • Черниговская,
  • Ровенская.

"Желтая" зона

В этой зоне находятся пять регионов:

  • Винницкая,
  • Кировоградская,
  • Закарпатская,
  • Полтавская,
  • Киевская.

Карантин в Украине. &quot;Оранжевая&quot; зона расширилась: что изменилось

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