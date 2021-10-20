Карантин в Україні: у "червоній" та "жовтій" зонах по п'ять областей, інші - "помаранчеві"
Фото: в Україні п'ять областей перебувають в "червоній" зоні (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні оновили дані щодо ситуації з коронавірусом в регіонах. В "помаранчевій" зоні перебувають 14 областей та Київ.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
"Червона" зона
У цій зоні перебувають такі області:
- Дніпропетровська,
- Донецька,
- Запорізька,
- Одеська,
- Херсонська.
Крім того, Київська школа економіки повідомила, що "червона" зона може розширитися ще на 4 області. Під загрозою потрапляння до цієї зони:
- Житомирська область,
- Луганська область,
- Сумська область,
- Харківська область.
"Помаранчева" зона
Це найбільша зона, до неї відносяться:
- Київ,
- Волинська область,
- Житомирська,
- Івано-Франківська,
- Тернопільська,
- Луганська,
- Львівська,
- Миколаївська,
- Сумська,
- Харківська,
- Хмельницька,
- Черкаська,
- Чернівецька,
- Чернігівська,
- Рівненська.
"Жовта" зона
У цій зоні перебувають п'ять регіонів:
- Вінницька,
- Кіровоградська,
- Закарпатська,
- Полтавська,
- Київська.