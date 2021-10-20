Карантин в Україні: у "червоній" та "жовтій" зонах по п'ять областей, інші - "помаранчеві"

В Україні оновили дані щодо ситуації з коронавірусом в регіонах. В "помаранчевій" зоні перебувають 14 областей та Київ.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу МОЗ .

"Червона" зона

У цій зоні перебувають такі області:

Дніпропетровська,

Донецька,

Запорізька,

Одеська,

Херсонська.

Крім того, Київська школа економіки повідомила, що "червона" зона може розширитися ще на 4 області. Під загрозою потрапляння до цієї зони:

Житомирська область,

Луганська область,

Сумська область,

Харківська область.

"Помаранчева" зона

Це найбільша зона, до неї відносяться:

Київ,

Волинська область,

Житомирська,

Івано-Франківська,

Тернопільська,

Луганська,

Львівська,

Миколаївська,

Сумська,

Харківська,

Хмельницька,

Черкаська,

Чернівецька,

Чернігівська,

Рівненська.

"Жовта" зона

У цій зоні перебувають п'ять регіонів: