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Карантин в Украине: в "красной" и "желтой" зонах по пять областей, другие - "оранжевые"

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Киев, Среда 20 октября 2021 09:25
Карантин в Украине: в "красной" и "желтой" зонах по пять областей, другие - "оранжевые" Фото: в Украине пять областей находятся в "красной" зоне (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине обновили данные о ситуации с коронавирусом в регионах. В "оранжевой" зоне находятся 14 областей и Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

"Красная" зона

В этой зоне находятся следующие области:

  • Днепропетровская,
  • Донецкая,
  • Запорожская,
  • Одесская,
  • Херсонская.

Кроме того, Киевская школа экономики сообщила, что "красная" зона может расшириться еще на 4 области. Под угрозой попадания в эту зону:

  • Житомирская область,
  • Луганская область,
  • Сумская область,
  • Харьковская область.

"Оранжевая" зона

Это самая большая зона, к ней относятся:

  • Киев,
  • Волынская область,
  • Житомирская,
  • Ивано-Франковская,
  • Тернопольская,
  • Луганская,
  • Львовская,
  • Николаевская,
  • Сумская,
  • Харьковская,
  • Хмельницкая,
  • Черкасская,
  • Черновицкая,
  • Черниговская,
  • Ровенская.

"Желтая" зона

В этой зоне находятся пять регионов:

  • Винницкая,
  • Кировоградская,
  • Закарпатская,
  • Полтавская,
  • Киевская.

Карантин в Украине: в &quot;красной&quot; и &quot;желтой&quot; зонах по пять областей, другие - &quot;оранжевые&quot;

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