Карантин в Украине: в "красной" и "желтой" зонах по пять областей, другие - "оранжевые"

В Украине обновили данные о ситуации с коронавирусом в регионах. В "оранжевой" зоне находятся 14 областей и Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу Минздрава .

"Красная" зона

В этой зоне находятся следующие области:

Днепропетровская,

Донецкая,

Запорожская,

Одесская,

Херсонская.

Кроме того, Киевская школа экономики сообщила, что "красная" зона может расшириться еще на 4 области. Под угрозой попадания в эту зону:

Житомирская область,

Луганская область,

Сумская область,

Харьковская область.

"Оранжевая" зона

Это самая большая зона, к ней относятся:

Киев,

Волынская область,

Житомирская,

Ивано-Франковская,

Тернопольская,

Луганская,

Львовская,

Николаевская,

Сумская,

Харьковская,

Хмельницкая,

Черкасская,

Черновицкая,

Черниговская,

Ровенская.

"Желтая" зона

В этой зоне находятся пять регионов: