Карантин в Украине из-за коронавируса: что нужно знать

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Карантинный режим по всей стране введен на три недели

11 марта состоялось заседание Кабмина, на котором было принято решение о карантине в связи с коронавирусом. Какие меры введут в стране для предотвращения эпидемии COVID-19 - подробно на РБК-Украина.

Карантин объявлен во всех областях Украины до 3 апреля

По результатам заседания Кабинета министров, правительство вынесло решение о необходимости введения с 12 марта по 3 апреля общенационального карантина из-за вспышки коронавируса.

Несмотря на то, что в Украине пока зарегистрирован только один случай заболевания у жителя Черновцов, особый режим будет действовать во всех регионах.

Что запрещено во время карантина

Для недопущения распространения коронавирусной инфекции по всей территории Украины вводятся следующие ограничения:

закрытие всех учебных заведений на три недели;

запрет на проведение массовых мероприятий с более 200 участников;

приостановка авиасообщения со странами, где наблюдается вспышка COVID-19.

закрытие большей части контрольно-пропускных пунктов на границе. Продолжат работу 49 КПП, в которых оборудуют карантинные зоны.

Отмена массовых мероприятий

На время карантина в стране будет ограничено проведение культурных, спортивных, развлекательных мероприятий с массовым скоплением людей, численностью более 200 человек. Данный запрет не относится к мерам государственной необходимости.

Спортивные мероприятия могут проходить без зрителей, по решению международных организаций.

Противоэпидемические меры

Правительство выделило из бюджета средства в размере 100 млн грн на закупку индивидуальных средств защиты для нужд министрерств и ведомств, а также для пополнения государственного резерва.

Кроме этого, до 1 июня запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения, для предотвращения нехватки товаров данного типа среди населения Украины.

Для проведения температурного скрининга на расстоянии в Международном аэропорту "Борисполь" установят инфракрасное оборудование.

Киев готовится к эпидемии коронавируса

Ранее стало известно, что с 12 марта карантин будет объявлен в столице. Городской голова Виталий Кличко сообщил, что ограничения в Киеве будут действовать предварительно до конца месяца.

В рамках противоэпидемиологических мероприятий с четверга приостановят учебный процесс в детских садах, школах, высших учебных заведениях, спортивных и художественных школах. Запрещается проведение массовых мероприятий (концерты, конференции, киносеансы и др.). Не будут работать развлекательные центры и зоны развлечений в шопинг-моллах.

Коронавирус в Украине

Первое заболевание коронавирусом на территории Украины было обнаружено 3 марта у жителя Черновцов, который недавно вернулся из Италии. Мужчина находится в больнице в стабильном состоянии. С 6 марта городские власти объявили в Черновцах карантин с закрытием учебных заведений и отменой массовых мероприятий.

На 11 марта в Украине было зафиксировано 43 случая подозрения на коронавирусную инфекцию. Из них еще проходит проверку и находится в изоляции 1 пациент, остальные анализы дали отрицательный результат. Экспресс-тесты для быстрого обнаружения коронавируса должны поступить в Украину 15-16 марта.

В связи со вспышкой Covid-19 в мире, национальный авиаперевозчик МАУ объявил об отмене рейсов в 16 стран. Лоукостеры также приостанавливают некоторые полеты из Украины в зоны активного распространения инфекции.

На границах Украины введен усиленный санитарный контроль. Все, прибывающие на территорию страны автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом, проходят температурный скрининг тела.