Карантин в Україні: тільки 8 областей та Київ відповідають "жовтій" зоні
Фото: у МОЗ оцінили ситуацію з коронавірусом в областях (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні "жовтій" зоні карантину відповідають 8 областей та Київ. Інші регіони відповідають "помаранчевому" рівню.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
За даними міністерства, "жовті" зоні відповідають:
- Київ,
- Вінницька область,
- Закарпатська область,
- Івано-Франківська область,
- Київська область,
- Кіровоградська область,
- Миколаївська область,
- Рівненська область,
- Черкаська область.
Всі інші області відповідають "помаранчевому" рівню.