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Карантин в Україні: тільки 8 областей та Київ відповідають "жовтій" зоні

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Київ, Понеділок 11 жовтня 2021 11:37
Карантин в Україні: тільки 8 областей та Київ відповідають "жовтій" зоні Фото: у МОЗ оцінили ситуацію з коронавірусом в областях (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні "жовтій" зоні карантину відповідають 8 областей та Київ. Інші регіони відповідають "помаранчевому" рівню.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

За даними міністерства, "жовті" зоні відповідають:

  • Київ,
  • Вінницька область,
  • Закарпатська область,
  • Івано-Франківська область,
  • Київська область,
  • Кіровоградська область,
  • Миколаївська область,
  • Рівненська область,
  • Черкаська область.

Всі інші області відповідають "помаранчевому" рівню.

Карантин в Україні: тільки 8 областей та Київ відповідають &quot;жовтій&quot; зоні

Нагадаємо, нинішня хвиля коронавірусу в Україні почалася раніше, ніж прогнозували в МОЗ.

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