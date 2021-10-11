Карантин в Украине: только 8 областей и Киев соответствуют "желтой" зоне
Фото: в Минздраве оценили ситуацию с коронавирусом в областях (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине "желтой" зоне карантина соответствуют 8 областей и Киев. Другие регионы соответствуют "оранжевому" уровню.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.
По данным министерства, "желтые" зоне отвечают:
- Киев,
- Винницкая область,
- Закарпатская область,
- Ивано-Франковская область,
- Киевская область,
- Кировоградская область,
- Николаевская область,
- Ровенская область,
- Черкасская область.
Все остальные области соответствуют "оранжевому" уровню.