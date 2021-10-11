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Карантин в Украине: только 8 областей и Киев соответствуют "желтой" зоне

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Киев, Понедельник 11 октября 2021 11:37
Карантин в Украине: только 8 областей и Киев соответствуют "желтой" зоне Фото: в Минздраве оценили ситуацию с коронавирусом в областях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине "желтой" зоне карантина соответствуют 8 областей и Киев. Другие регионы соответствуют "оранжевому" уровню.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

По данным министерства, "желтые" зоне отвечают:

  • Киев,
  • Винницкая область,
  • Закарпатская область,
  • Ивано-Франковская область,
  • Киевская область,
  • Кировоградская область,
  • Николаевская область,
  • Ровенская область,
  • Черкасская область.

Все остальные области соответствуют "оранжевому" уровню.

Карантин в Украине: только 8 областей и Киев соответствуют &quot;желтой&quot; зоне

Напомним, нынешняя волна коронавируса в Украине началась раньше, чем прогнозировали в Минздраве.

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