Карантин у школах: у МОН пояснили, як подати документи на зарахування в перший клас

Школи в період карантину через коронавірус зможуть приймати документи для зарахування в перший клас в режимі онлайн або переносити терміни їх прийому. Відповідне роз'яснення оприлюднено на сайті Міністерства освіти і науки.

Як зазначається, рішення про гнучкий режим прийому документів на час карантину може прийняти засновник закладу загальної середньої освіти.

"Закон, прийнятий для запобігання епідемії COVID-19, дозволяє змінювати режим роботи установ на період карантину - це стосується і навчальних закладів. Тобто, прийом документів для зарахування може бути організований гнучко, в тому числі - онлайн. Зокрема, це стосується і зарахування в перші класи", - сказала в. о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

Разом з тим, повідомляється, що строки прийому документів для зарахування до закладу визначають органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади. При цьому термін прийому заяв не може бути менше місяця.

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки опублікувало розклад уроків "Всеукраїнської школи онлайн". Навчання буде проходити з понеділка по п'ятницю для учнів 5-11 класів з 11 предметів. Починаються заняття в 10 ранку.