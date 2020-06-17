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Карантин в Україні продовжать до кінця липня

Новини » Політика     17.06.2020 - 14:16
Карантин в Україні продовжать до кінця липня
Фото: людина у медичній масці (РБК-Україна)

Адаптивний карантин триватиме до 31 липня

Адаптивний карантин в Україні продовжать через погіршення ситуації з поширенням коронавірусу. Карантин триватиме до кінця липня.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на сьогоднішньому засіданні уряду.

За словами Шмигаля, послаблення обмежень призвело до збільшення кількості нових хворих на коронавірус, про що свідчить статистика. За останній тиждень було зафіксовано 4853 хворих, що є найбільшим показником за час пандемії.

"Послаблення карантинних заходів багато хто з нас сприйняв як скасування карантину, відповідно маємо сьогодні на жаль сумні результати... Враховуючи зростання кількості хворих ми продовжимо дію адаптивного карантину до 31 липня цього року", - заявив він.

Прем'єр наголосив, що в уряді зараз не бачать кращого способу боротьби з пандемією.

"Коронавірус нікуди не зник, загроза від нього і для нашої медичної системи, й для нас також нікуди не зникла. Для української економіки ці загрози теж не стають меншими. Ми це розуміємо, що люди втомилися від карантину в будь-якій формі, проте наразі немає більш ефективного способу протистояти цій хворобі", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні встановили відразу два антирекорди по коронавірусу - за кількістю нових випадків та числом померлих від хвороби.

Зростання кількості нових випадків коронавірусу у МОЗ пов'язують з недотриманням карантину.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Кабінет Міністрів Україникарантин
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