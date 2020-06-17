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Карантин в Украине продлят до конца июля

Новости » Политика     17.06.2020 - 14:16
Карантин в Украине продлят до конца июля
Фото: человек в медицинской маске (РБК-Украина)

Адаптивный карантин продлится до 31 июля

Адаптивный карантин в Украине продлят из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Карантин продлится до конца июля.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на сегодняшнем заседании правительства.

По словам Шмыгаля, ослабление ограничений привело к увеличению количества новых больных коронавирусом, о чем свидетельствует статистика. За последнюю неделю зафиксировали 4853 больных, что является наибольшим показателем за время пандемии.

"Ослабление карантинных мер многие из нас восприняли как отмену карантина, соответственно имеем сегодня к сожалению печальные результаты ... Учитывая рост числа больных мы продлим действие адаптивного карантина до 31 июля этого года", - заявил он.

Премьер подчеркнул, что в правительстве сейчас не видят лучшего способа борьбы с пандемией.

"Коронавирус никуда не исчез, угроза от него и для нашей медицинской системы, и для нас тоже никуда не исчезла. Для украинской экономики эти угрозы тоже не становятся меньше. Мы это понимаем, что люди устали от карантина в любой форме, однако пока нет более эффективного способа противостоять этой болезни ", - добавил Шмыгаль.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине установили сразу два антирекорда по коронавирусу - по количеству новых случаев и числу умерших от болезни.

Рост количества новых случаев коронавируса в Минздраве связывают с несоблюдением карантина.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Кабинет Министров Украиныкарантин
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