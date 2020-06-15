Карантин можуть посилити: Кабмін готує нові зміни

Український уряд готує чергові зміни щодо карантинних обмежень. Для регіонів готують документ з умовами для посилення карантину.

Про це на нараді у президента Володимира Зеленського заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає прес-служба президента.

За словами Степанова, до постанови, яка регламентує дотримання карантинних заходів, будуть вноситися зміни.

"Вони будуть визначати, за яких обставин та чи інша область може зробити певні обмеження жорсткішими. Це потрібно у разі погіршення епідемічної ситуації", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Київ та десять областей досі не готові до ослаблення карантину; у всіх цих регіонах перевищено показник інцидентності - кількість нових випадків коронавірусу за останні сім днів на 100 тисяч населення.

Також повідомлялося, що з початку карантину за порушення обмежень склали понад 12,5 тисяч адміністративних протоколів, однак суди винесли рішення про стягнення штрафів всього на 4,5 млн гривень.