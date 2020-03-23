ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Пропуск на проїзд у Києві отримали більше 200 тис. людей

Новини » Суспільство     23.03.2020 - 13:09
Пропуск на проїзд у Києві отримали більше 200 тис. людей
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві пропуск на проїзд отримали 225 тис. людей

Пропуск на проїзд у Києві отримали більше 200 тис. людей. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Кличко заявив, що пропуск дійсний тільки з посвідченням, що підтверджує роботу людини в тій сфері, для якої надається суспільний транспорт.

"Понад 225 тис. пропусків на проїзд", - уточнив мер міста.

Нагадаємо, з 00:01 23 березня в громадському транспорті столиці можуть їздити лише пасажири зі спеціальними перепустками.

Такі документи видаються співробітникам стратегічних об'єктів і підприємств, що забезпечують життєдіяльність міста, рятувальникам, медпрацівникам, обслуговуючому персоналу продовольчих магазинів і аптек. Транспорт курсуэ по окремих маршрутах.

Пасажири без перепусток з 23 березня не зможуть скористатися громадським транспортом до закінчення карантинного режиму.

Нагадаємо, в пункті пропуску "Бориспіль" під час оформлення на приліт пасажирів одного з авіарейсів, громадянин України поскаржився на погане самопочуття, у нього потім виявили коронавірус.

У Молдові коронавірус виявили у восьми осіб після поїздки до України Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків на 23 березня
Новини України КиївКоронавірускарантин
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся