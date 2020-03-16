Карантин у Києві: як працюватиме громадський транспорт

Київська влада поки не обмежує громадський транспорт у зв'язку з посиленням карантину в Києві через коронавірус. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає прес-служба мера.

Кличко зазначив, що увесь громадський транспорт обробляється дезинфікуючими засобами кілька разів на день.

"Що стосується громадського транспорту, - користування ним ми поки не обмежуємо. Але сподіваємося на свідомість киян, - що не пересуватимуться містом без крайньої потреби. На роботу (хто працюватиме), в магазини за продуктами, чи в аптеку", - заявив він.

Також київська влада просить пасажирів у метро їздити в масках.

Нагадаємо, що з завтрішнього дня в Києві посилюють карантин. Зокрема, у столиці обмежується пересування людей між містом та іншими населеними пунктами, проведення культурних, спортивних, соціальних, релігійних та інших заходів за масовою участю громадян. Також обмежується робота закладів громадського харчування та торгівельних центрів.

РБК-Україна писало, що Львівська облдержадміністрація рекомендує обмежити збори людей у групах до 10 осіб у зв'язку з карантином в Україні через коронавірус.