Карантин не готові послаблювати 9 регіонів, - МОЗ

Станом на 25 липня в Україні до послаблення карантину не готові 9 регіонів. До оновленого списку були включені Житомирська, Рівненська та Чернівецька області

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я (МОЗ).

За даними МОЗ, не готові пом’якшувати обмеження:

Вінницька область (динаміка 32,67%);

Волинська область (виявлення 18,45%, динаміка 13,98%)

Житомирська область (динаміка 51,84%);

Закарпатська область (завантаженість ліжок 64,23%);

Івано-Франківська область (виявлення 12,71%, динаміка 35,30%);

Львівська область (виявлення 11,51%);

Рівненська область (виявлення 11,56%);

Тернопільська область (динаміка 88,90%);

Чернівецька область (динаміка 34,23%).

Фото: епідемічна ситуація в областях України (moz.gov.ua)

Для пом'якшення карантину регіони повинні відповідати чотирьом критеріям:

завантаженість місць в лікарнях не більш ніж 50%;

проведення понад 24 тестів на COVID-19 на 100 тисяч населення;

відсоток виявлення коронавірусу повинен складати не менше 11%;

динаміка захворюваності повинна бути менше ніж 10%.

Нагадаємо, за останню добу в Україні підтвердили 1106 нових випадків коронавірусу.

Раніше Кабінет міністрів прийняв рішення про продовження адаптивного карантину в Україні до 31 серпня.