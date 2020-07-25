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Карантин не готові послаблювати 9 регіонів, - МОЗ

Автор: Андрій Козловський

Перехід областей до наступного етапу карантину можливий за умови відповідності епідемситуаці визначеним критеріям

Станом на 25 липня в Україні до послаблення карантину не готові 9 регіонів. До оновленого списку були включені Житомирська, Рівненська та Чернівецька області

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я (МОЗ).

За даними МОЗ, не готові пом’якшувати обмеження:

  • Вінницька область (динаміка 32,67%);
  • Волинська область (виявлення 18,45%, динаміка 13,98%)
  • Житомирська область (динаміка 51,84%);
  • Закарпатська область (завантаженість ліжок 64,23%);
  • Івано-Франківська область (виявлення 12,71%, динаміка 35,30%);
  • Львівська область (виявлення 11,51%);
  • Рівненська область (виявлення 11,56%);
  • Тернопільська область (динаміка 88,90%);
  • Чернівецька область (динаміка 34,23%).

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Фото: епідемічна ситуація в областях України (moz.gov.ua)

Для пом'якшення карантину регіони повинні відповідати чотирьом критеріям:

  • завантаженість місць в лікарнях не більш ніж 50%;
  • проведення понад 24 тестів на COVID-19 на 100 тисяч населення;
  • відсоток виявлення коронавірусу повинен складати не менше 11%;
  • динаміка захворюваності повинна бути менше ніж 10%.

Нагадаємо, за останню добу в Україні підтвердили 1106 нових випадків коронавірусу.

Раніше Кабінет міністрів прийняв рішення про продовження адаптивного карантину в Україні до 31 серпня.

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