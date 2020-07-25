Карантин не готові послаблювати 9 регіонів, - МОЗ

Перехід областей до наступного етапу карантину можливий за умови відповідності епідемситуаці визначеним критеріям
Станом на 25 липня в Україні до послаблення карантину не готові 9 регіонів. До оновленого списку були включені Житомирська, Рівненська та Чернівецька області
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я (МОЗ).
За даними МОЗ, не готові пом’якшувати обмеження:
Фото: епідемічна ситуація в областях України (moz.gov.ua)
Для пом'якшення карантину регіони повинні відповідати чотирьом критеріям:
Нагадаємо, за останню добу в Україні підтвердили 1106 нових випадків коронавірусу.
Раніше Кабінет міністрів прийняв рішення про продовження адаптивного карантину в Україні до 31 серпня.