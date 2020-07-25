Карантин не готовы ослаблять 9 регионов, - Минздрав

Переход областей к следующему этапу карантина возможен при условии соответствия эпидситуации определенным критериям
По состоянию на 25 июля в Украине к ослаблению карантина не готовы 9 регионов. В обновленный список были включены Житомирская, Ровенская и Черновицкая области
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
По данным Минздрава, не готовы смягчать ограничения:
Фото: эпидемическая ситуация в областях Украины (moz.gov.uа)
Для смягчения карантина регионы должны отвечать четырем критериям:
Напомним, за последние сутки в Украине подтвердили 1106 новых случаев коронавируса.
Ранее Кабинет министров принял решение о продлении адаптивного карантина в Украине до 31 августа.