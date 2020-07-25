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Карантин не готовы ослаблять 9 регионов, - Минздрав

Автор: Андрей Козловский

Переход областей к следующему этапу карантина возможен при условии соответствия эпидситуации определенным критериям

По состоянию на 25 июля в Украине к ослаблению карантина не готовы 9 регионов. В обновленный список были включены Житомирская, Ровенская и Черновицкая области

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

По данным Минздрава, не готовы смягчать ограничения:

  • Винницкая область (динамика 32,67%);
  • Волынская область (выявление 18,45%, динамика 13,98%);
  • Житомирская область (динамика 51,84%);
  • Закарпатская область (загруженность коек 64,23%);
  • Ивано-Франковская область (выявление 12,71%, динамика 35,30%);
  • Львовская область (выявление 11,51%);
  • Ровенская область (выявление 11,56%);
  • Тернопольская область (динамика 88,90%);
  • Черновицкая область (динамика 34,23%).

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Фото: эпидемическая ситуация в областях Украины (moz.gov.uа)

Для смягчения карантина регионы должны отвечать четырем критериям:

  • загруженности мест в больницах не больше чем 50%;
  • проведение более 24 тестов на COVID-19 на 100 тысяч населения;
  • процент выявления коронавируса должен составлять не менее 11%;
  • динамика заболеваемости должна быть меньше чем 10%.

Напомним, за последние сутки в Украине подтвердили 1106 новых случаев коронавируса.

Ранее Кабинет министров принял решение о продлении адаптивного карантина в Украине до 31 августа.

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