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Карантин в міськраді Одеси: заступник мера заявив про помилковий діагноз COVID-19

Одеса, Вівторок 04 серпня 2020 04:36
Карантин в міськраді Одеси: заступник мера заявив про помилковий діагноз COVID-19
Фото: Павло Вугельман (facebook.com)
Автор: Инна Собора

Його тести негативні

Заступник одеського міського голови Павло Вугельман заявив, що не хворіє коронавірусом. Інформація про це з'явилася вдень 3 серпня.

Про це Вугельман заявив в своєму Facebook.

Він пояснив, що контактував з особою, у якого цей діагноз був підтверджений, в зв'язку з чим зараз перебуває на самоізоляції.

"У зв'язку з величезною кількістю дзвінків і питань, що надходять до мене і від одеситів, і від наших міжнародних партнерів, хочу заявити: інформація тиражується в ЗМІ про те, що у мене підтверджений діагноз "коронавірус" є помилковою. Мій експрес-тест дав негативний результат. ПЛР-тест, який здавав минулого тижні-негативний, завтра вранці здаю повторний", - написав Вугельман.

Раніше повідомлялося, що у двох заступників міського голови Одеси Геннадія Труханова підтвердили коронавірус.

Після цього міськраду закрили на карантин.

РБК-Україна писало, що в МОЗ поінформували, що місцева влада в Україні не можуть приймати рішення про ослаблення карантину, вони можуть лише посилювати обмеження.

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