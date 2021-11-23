Карантин у Німеччині: влада Бранденбурга посилила обмеження для нещеплених батьків

Прем'єр-міністр німецької землі Бранденбург Дітмар Воідке оголосив про введення нових обмежень для нещеплених від коронавірусу. Невакциновані зможуть відвідувати тільки продуктові магазини і аптеки, а також контактувати тільки з родичами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Воидке за підсумками засідання регіонального уряду.

"Сьогодні ми в уряді, після попереднього обговорення, прийняли рішення знову значно посилити постанову про обмеження для землі Бранденбург", - сказав в ході виступу прем'єр, яке транслював телеканал N24.

Воідке зазначив, що посилення карантину покликане скоротити поширення коронавірусу, включаючи штам "Дельта". За його словами, люди без щеплення від COVID зможуть відвідувати тільки продуктові магазини і аптеки. Контактувати їм дозволено тільки з "з членами свого домогосподарства" в групах не більше п'яти осіб.

В особливо порушених коронавірусом регіонах для невакцинованих вводиться комендантська година. Їм заборонено знаходиться на вулиці та громадських місцях з 22:00 до 06:00.

Під час дії комендантської години будуть закриті дискотеки, нічні клуби та інші розважальні установи. Планується, що нові обмеження діятимуть до 15 грудня.