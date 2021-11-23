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Карантин в Германии: власти Бранденбурга ужесточили ограничения для непривитых от COVID

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Берлин, Вторник 23 ноября 2021 18:43
Карантин в Германии: власти Бранденбурга ужесточили ограничения для непривитых от COVID Фото: в Бранденбурге (Германия) ввели локдаун для непривитых от коронавируса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Премьер-министр немецкой земли Бранденбург Дитмар Воидке объявил о введении новых ограничений для непривитых от коронавируса. Невакцинированные смогут посещать только продуктовые магазины и аптеки, а также контактировать только с родственниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Воидке по итогам заседания регионального правительства.

"Сегодня мы в правительстве, после предварительного обсуждения, приняли решение вновь значительно ужесточить постановление об ограничениях для земли Бранденбург", - сказал в ходе выступления премьер, которое транслировал телеканал N24.

Воидке отметил, что ужесточение карантина призвано сократить распространение коронавируса, включая штамм "Дельта". По его словам, люди без прививки от COVID смогут посещать только продуктовые магазины и аптеки. Контактировать им разрешено только с "с членами своего домохозяйства" в группах не более пяти человек.

В особо затронутых коронавирусом регионах для невакцинированных вводится комендантский час. Им запрещено находится на улице и общественных местах с 22:00 до 06:00.

Во время действия комендатского часа будут закрыты дискотеки, ночные клубы и другие увеселительные учреждения. Планируется, что новые ограничения будут действовать до 15 декабря.

Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель призвала власти немецких земель ужесточить коронавирусные ограничения.

Отметим, министр здравоохранения Германии Йенс Шпан назвал ситуацию с коронавирусом в стране очень серьезной.

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