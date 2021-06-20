Карантин. У Франції поліція розганяла вечірку сім годи
У французьку місті Редон поліція сім годин розганяла рейв-вечірку. Її проведення було заборонене через карантинні обмеження.
Про це повідомляє BBC.
На вечірці були присутні близько 1,5 тисячі осіб. Її організували в соцмережах, але влада заборонила її проведення.
Коли правоохоронці спробували припинити вечірку, в них полетіло каміння та коктейлі Молотова.
У сутичках постраждали п'ять поліцейських та щонайменше двоє учасників акції.
Depuis près de 6H, de violents affrontements en cours : Les participants résistent aux nombreux assauts des gendarmes qui font pour l’instant demi-tour. #Redon pic.twitter.com/XBxzFUQg7Q— Remy Buisine (@RemyBuisine) June 19, 2021
Повідомляється, що один із них втратив руку, деталі не повідомляються.
Поліція повідомила про арешт п'ятьох учасників сутичок.
Нагадаємо, у Франції з 20 червня буде скасовано комендантську годину. До цього, в рамках попередніх етапів пом'якшення карантину, часові межі комендантської години постійно звужували.
Наприкінці квітня президент Франції Емануель Макрон представив чотири етапи скасування карантинних обмежень у Франції. Згідно з ними, комендантську годину планувалося повністю скасувати 30 червня.