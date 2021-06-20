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Карантин. У Франції поліція розганяла вечірку сім годи

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Франція, Неділя 20 червня 2021 03:02
Карантин. У Франції поліція розганяла вечірку сім годи Фото: учасники вечірки кидали камінням в поліцію (скріншот twitter.com/RemyBuisine)
Автор: Даша Харченко

У французьку місті Редон поліція сім годин розганяла рейв-вечірку. Її проведення було заборонене через карантинні обмеження.

Про це повідомляє BBC.

На вечірці були присутні близько 1,5 тисячі осіб. Її організували в соцмережах, але влада заборонила її проведення.

Коли правоохоронці спробували припинити вечірку, в них полетіло каміння та коктейлі Молотова.

У сутичках постраждали п'ять поліцейських та щонайменше двоє учасників акції.

Повідомляється, що один із них втратив руку, деталі не повідомляються.

Поліція повідомила про арешт п'ятьох учасників сутичок.

Нагадаємо, у Франції з 20 червня буде скасовано комендантську годину. До цього, в рамках попередніх етапів пом'якшення карантину, часові межі комендантської години постійно звужували.

Наприкінці квітня президент Франції Емануель Макрон представив чотири етапи скасування карантинних обмежень у Франції. Згідно з ними, комендантську годину планувалося повністю скасувати 30 червня.

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