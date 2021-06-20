Карантин. Во Франции полиция разгоняла вечеринку семь часов
Во французском городе Редон полиция семь часов разгоняла рейв-вечеринку. Ее проведение было запрещено из-за карантинных ограничений.
Об этом сообщает BBC.
На вечеринке присутствовали около 1,5 тысячи человек. Ее организовали в соцсетях, но власти запретили ее проведение.
Когда правоохранители попытались прекратить вечеринку, в них полетели камни и коктейли Молотова.
Depuis près de 6H, de violents affrontements en cours : Les participants résistent aux nombreux assauts des gendarmes qui font pour l’instant demi-tour. #Redon pic.twitter.com/XBxzFUQg7Q— Remy Buisine (@RemyBuisine) June 19, 2021
В столкновениях пострадали пять полицейских и по меньшей мере двое участников акции.
Сообщается, что один из них потерял руку, детали не сообщаются.
Полиция сообщила об аресте пятерых участников столкновений.
Напомним во Франции с 20 июня будет отменен комендантский час. До этого, в рамках предыдущих этапов смягчения карантина, временные границы комендантского часа постоянно сужали.
В конце апреля президент Франции Эмануэль Макрон представил четыре этапа отмены карантинных ограничений во Франции. Согласно им, комендантский час планировалось полностью отменить 30 июня.