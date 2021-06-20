Карантин. Во Франции полиция разгоняла вечеринку семь часов

Во французском городе Редон полиция семь часов разгоняла рейв-вечеринку. Ее проведение было запрещено из-за карантинных ограничений.

Об этом сообщает BBC.

На вечеринке присутствовали около 1,5 тысячи человек. Ее организовали в соцсетях, но власти запретили ее проведение.

Когда правоохранители попытались прекратить вечеринку, в них полетели камни и коктейли Молотова.

Depuis près de 6H, de violents affrontements en cours : Les participants résistent aux nombreux assauts des gendarmes qui font pour l’instant demi-tour. #Redon pic.twitter.com/XBxzFUQg7Q — Remy Buisine (@RemyBuisine) June 19, 2021

В столкновениях пострадали пять полицейских и по меньшей мере двое участников акции.

Сообщается, что один из них потерял руку, детали не сообщаются.

Полиция сообщила об аресте пятерых участников столкновений.