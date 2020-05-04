Карантин у Чехії: працівники без громадянства ЄС зможуть в'їхати в країну з 11 травня

В рамках пом'якшення карантину уряд Чехії має намір з 11 травня дозволити в'їзд особам без громадянства ЄС, які мають дозвіл на роботу в країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відповідне рішення було ухвалено на сьогоднішньому засіданні уряду. Так, з 11 травня на сезонну роботу або роботу в сфері охорони здоров'я можуть приїхати громадяни держав, що не входять до складу Євросоюзу.

"Уряд схвалив пропозицію МВС про дозвіл з 11 травня в'їзду до республіки тих громадян з країн, що не є членами ЄС, які мають дозвіл на роботу в Чехії, щоб вони могли взяти участь у сезонних роботах у сільському господарстві, а також для роботи в лікарнях та інших медичних і соціальних установах", - йдеться у заяві Міністерства внутрішніх справ.

У середині квітня уряд Чехії представив план поетапного виходу з карантину. Всього він включає п'ять етапів послаблення. Повний вихід з карантину, згідно з планом, відбудеться не раніше 8 червня.

РБК-Україна також повідомляло, що в рамках пом'якшення карантину, Чехія з 11 травня відновлює міжнародні пасажирські перевезення.

Наразі у Чехії зафіксовано 7 799 випадків коронавірусу. За добу було підтверджено лише 18 нових заражень