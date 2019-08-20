Прикордонники затримали танкер "Мрія", - "Тефін"

Фото: Вілга (fleetphoto.ru)

Як заявили в компанії "Тефін", на судно проникли озброєні люди

Співробітники Державної прикордонної служби затримали танкер "Мрія" (прапор України) у нейтральних водах. Про це повідомили в компанії-судновласника ТОВ "Тефін", передає РБК-Україна з посиланням на enkorr.

Як заявили в компанії, проникнення на судно здійснювалося у супроводі озброєних людей з погрозою застосування зброї.

"Без якого-небудь дозволу суду на обшук або огляд, вони проникли на судно, провели огляд команди та приміщень", - розповіли в компанії-судновласника.

Крім того, "Тефін" заявляє, що особи, які проникли на судно, відмовилися пред'явити посвідчення співробітників правоохоронних органів.

"У процесі спілкування були частково ідентифіковані співробітники Держприкордонслужби (Херсонський прикордонний загін): Макаєв, Лазарєв, Андрєєв, Таранець. Ними керували співробітники Головного управління СБУ в АР Крим. Представлятися та пред'являти посвідчення вони відмовилися", - повідомили в ТОВ "Тефін".

Як пише enkorr, судно було затримано в нейтральних водах (координати 46°21.582 N 031°02.959 E). Ця інформація підтверджується даними відкритого порталу MarineTraffic. Судно завантажене паливом, яке планується поставити в Україну, йдеться в публікації.

Після огляду судна співробітники правоохоронних органів вимагали включити двигуни і направити танкер в порт Херсон, заявили у компанії.

"Свої дії вони мотивували тим, що судно нібито заарештовано, але жодного рішення, яке зобов'язувало б капітана слідувати в порт вони не пред'явили", - повідомили в "Тефін".

До поточного моменту, як стверджує компанія-судновласник, озброєні особи "фактично утримують команду в заручниках, обмежуючи переміщення по судну".

За інформацією компанії, судно планують примусово відбуксирувати в Херсон. "Це може привести до екологічної катастрофи, оскільки судно повністю завантажене нафтопродуктами і його не можна буксирувати", - зазначають у ТОВ "Тефін".

Як пише enkorr, 10 серпня кримське відділення СБУ провело обшук танкера "Мрія". Державне "Підприємство по забезпеченню нафтопродуктами" заявило, що дії СБУ 10-11 серпня призвели до блокування роботи всього Херсонського нафтоперевалочного комплексу.

СБУ блокувала вихід з порту, але 13 серпня місцевий суд відхилив клопотання прокуратури про арешт танкера, не побачивши підстав для затримання судна. На підставі рішення суду, танкер "Мрія" 13 серпня покинув порт Херсона.

19 серпня Херсонський апеляційний суд задовольнив апеляцію прокуратури АР Крим і наклав арешт на танкер. У компанії-судновласника заявили, що здійснювався тиск на суддів з боку прокуратури АР Крим, і це рішення буде оскаржене в касаційній інстанції.

Управління СБУ в АР Крим та кримська прокуратура заявляють, що в червні 2015 року цей танкер, що належав на той момент іншим власникам і має назву Vilga, незаконно заходив у порт Севастополя, нібито поставляючи паливо для Чорноморського флоту РФ.

Діючий власник танкера ТОВ "Тефін", який придбав судно в кінці 2018 р., вважає ці звинувачення безпідставними.