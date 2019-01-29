Капітана судна "Норд" можуть оголосити в розшук

Його оголосять у розшук, якщо він не з'явиться на судове засідання 1 лютого

В случае неявки капитана крымского судна "Норд" Владимира Горбенко 1 февраля на заседание Оболонского районного суда Киева его могут объявить в розыск. Об этом сообщил заместитель прокурора Автономной Республики Крым Игорь Поночовний, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода"

Поночовний подчеркнул, что в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом, на него были возложены определенные обязанности.

"В случае изменения места жительства он должен был информировать суд. На каждый вызов он обязан был являться в суд. Если он не появится, судом будут приняты соответствующие решения: или объявления в розыск, или повторный вызов", – сказал Поночовний.

Следующее заседание с участием капитана "Норда" Владимира Горбенко запланировано на 1 февраля в Оболонском районном суде Киева.

Напомним, 28 января стало известно, что исчез капитан судна "Норд" Владимир Горбенко, обвиняемый в совершении незаконного рыбного промысла и нарушения порядка въезда и выезда из аннексированного Крыма.

Отметим, 25 марта 2018 года Госпогранслужба Украины задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно "Норд" под флагом России.

6 апреля того же года Херсонский городской суд взял под стражу капитана судна Владимира Горбенко, его арестовали до 31 мая. Позже за него внесли залог, 10 апреля освободили из-под ареста.