ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Капітан "Ювентуса" ризикує пропустити матч з "Аяксом" в Лізі чемпіонів

Новини » Спорт    09.04.2019 - 09:56
Капітан "Ювентуса" ризикує пропустити матч з "Аяксом" в Лізі чемпіонів
Фото: Джорджо К'єлліні (twitter.com/juventusfc)

Напередодні захисник команди отримав травму

Захисник туринського "Ювентуса" Джорджо К'єлліні може пропустити перший чвертьфінальний матч Ліги чемпіоном з амстердамським "Аяксом", повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією видання, напередодні капітан команди отримав травму литкового м'яза наприкінці тренувального заняття. За відсутності травмованих захисників Мартіна Касереса і Андреа Барцальї К'єлліні повинен замінити Даніеле Ругані.

Зазначається, що тренерський штаб туринців ще не прийняв рішення щодо участі в матчі гравців, які недавно відновилися, Кріштіану Роналду, Дугласа Кости і Емре Джана.

Разом з тим, як повідомлялося раніше, нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду відновився після травми і готовий взяти участь в першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів з "Аяксом", який відбудеться 10 квітня в Амстердамі.

УЄФА призначив суддів перші матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Роналду уникнув дискваліфікації за непристойний жест в матчі з "Атлетіко"
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України ЮвентусАякстравмаЛіга чемпіонів
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся