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Капитан "Ювентуса" рискует пропустить матч с "Аяксом" в Лиге чемпионов

Новости » Спорт    09.04.2019 - 09:56
Капитан "Ювентуса" рискует пропустить матч с "Аяксом" в Лиге чемпионов
Фото: Джорджо Кьеллини (twitter.com/juventusfc)

Накануне защитник команды получил травму

Защитник туринского "Ювентуса" Джорджо Кьеллини может пропустить первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов с амстердамским "Аяксом", сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, накануне капитан команды получил травму икроножной мышцы в конце тренировочного занятия. В отсутствие травмированных защитников Мартина Касереса и Андреа Барцальи Кьеллини должен заменить Даниэле Ругани. 

Отмечается, что тренерский штаб туринцев еще не принял решение по участию в матче недавно восстановившихся Криштиану Роналду, Дугласа Косты и Эмре Джана.

Вместе с тем, как сообщалось ранее, нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду восстановился после травмы и готов принять участие в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов с "Аяксом", который пройдет в 10 апреля в Амстердаме.

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