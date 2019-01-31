Капітан судна "Норд" міг покинути Україну, - адвокат

У Горбенка не було обмежень виїжджати з території України

У капитана судна "Норд" Владимира Горбенко, который исчез несколько дней назад, не было ограничений на передвижение, как по территории Украины, так и за ее пределами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook адвоката Максима Могильницького.

Адвокат отметил, что информация СМИ о том, что Горбенко находится на "подписке", не соответствует действительности.

"У Владимира не было никаких ограничений на передвижение, как по территории Украины, так и за ее пределами. Мера пресечения в отношении Горбенко не применялась. А срок действия той, что была в виде выполнения обязательств, закончился еще шестого июня прошлого года. Обосновать ее продолжение прокурорам так и не удалось", - заявил адвокат.

В то же время, он подчеркнул, что вероятность того, что капитан судна "Норд" покинул территорию Украины - небольшая.

"Единственным препятствием, не позволял ему вернуться в семь'ї, є "флажки", выставленные СБУ на границе. Иными словами, его просто не выпустили бы из Украины. Точно так же, как раньше не выпускали других членов экипажа", - написал Могильницкий.

Напомним, 28 января стало известно, что исчез капитан судна "Норд" Владимир Горбенко, обвиняемый в совершении незаконного рыбного промысла и нарушения порядка въезда и выезда из аннексированного Крыма.

Позже сообщалось, что в случае неявки Горбенко 1 февраля на заседание Оболонского районного суда Киева его могут объявить в розыск.