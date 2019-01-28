Капітан судна "Норд" зник, - адвокат

На 1 лютого призначено судове засідання з участю Горбенка

Капитан судна "Норд" Владимир Горбенко, обвиняемый в совершении незаконного рыбного промысла и нарушении порядка въезда и выезда из аннексированного Крыма, пропал. Об сообщил адвокат Максим Могильницкий, передает РБК-Украина, ссылаясь на "Крым.Реалии".

Адвокат отметил, что на 1 февраля назначено судебное заседание с участием Горбенко.

"Мы потеряли с ним связь. Начина с субботы до сегодняшнего дня мы не можем с ним связаться, даже через родственников. Мы очень переживаем по этому поводу поскольку на первое февраля у нас назначено судебное заседание с его участием", - сказал адвокат.

По словам адвоката, исчезновение Горбенко может быть связано с украинскими спецслужбами.

"По одной из наших рабочих версий, что с ним сейчас, возможно, работают сотрудники СБУ. Один раз такой случай уже имел случай. Когда только задержали судно, Горбенко фактически был выкраден из судна и был препровожден в Херсон. Там с ним, фактически сутки, работали сотрудники СБУ. Это одна из версий", - добавил он.

Напомним, 5 марта Госпогранслужба Украины задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно "Норд" под флагом России.

6 апреля суд взял под стражу капитана российского судна "Норд" Владимира Горбенко, а 11 апреля ему было сообщено о подозрении за незаконный рыбный промысел.