ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Капітан збірної Іспанії заразився коронавірусом за чотири дні до старту Євро-2020

Новость на русском →
Мадрид, Понеділок 07 червня 2021 14:58
Капітан збірної Іспанії заразився коронавірусом за чотири дні до старту Євро-2020 Фото: капітан збірної Іспанії Серхіо Бускетса заразився коронавірусом (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Тест на коронавірус півзахисника "Барселони", капітана збірної Іспанії Серхіо Бускетса виявився позитивним за чотири дні до початку Євро-2020. Керівництво команди вживає всіх заходів, щоб COVID-19 не підхопили інші гравці.

Про це повідомила пресслужба збірної Іспанії.

Для запобігання поширенню інфекції в команді Бускетс відправлений на самоізоляцію. Також ізольовані всі гравці і тренери, хто з ним контактував. Тренування одного з провідних гравців іспанської збірної будуть проходити за індивідуальною програмою.

Через цей випадок збірна Іспанії скасувала і перенесла всі заплановані раніше заходи та ігри. Так, у товариському матчі з командою Литви 8 червня зіграють викликані з відпустки футболісти іспанської молодіжної збірної.

Чемпіонат Європи з футболу УЄФА (Євро-2020) мав пройти з 12 червня по 12 липня 2020 року, але через пандемію коронавірусу COVID-19 пройде на рік пізніше, з 11 червня по 11 липня 2021 року.

Збірна України 7 червня зіграє останній товариський матч перед Євро-2020. У Харкові команда Андрія Шевченка прийме Кіпр.

Напередодні початку Євро-2020 збірної України обносили комплект форми, якої вона буде виступати на турнірі. На передній частині футболок зображена територія України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Спорт Іспанія Євро-2020 Футбол Коронавірус
NEWS
Зеленський і Байден проведуть сьогодні телефонну розмову
Зеленський і Байден проведуть сьогодні телефонну розмову
DAILY
Межі дозволеного. Що дадуть ковід-сертифікати в Україні та ЄС
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Межі дозволеного. Що дадуть ковід-сертифікати в Україні та ЄС