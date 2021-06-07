Капитан сборной Испании заразился коронавирусом за четыре дня до старта Евро-2020

Тест на коронавирус полузащитника "Барселоны", капитана сборной Испании Серхио Бускетса оказался положительным за четыре дня до начала Евро-2020 . Руководство команды принимает все меры, чтобы COVID-19 не подхватили остальные игроки.

Для предотвращения распространения инфекции в команде Бускетс отправлен на самоизоляцию. Также изолированы все игроки и тренеры, кто с ним контактировал. Тренировки одного из ведущих игроков испанской сборной будут проходить по индивидуальной программе.

Из-за этого случая сборная Испании отменила и перенесла все запланированные ранее мероприятия и игры. Так, в товарищеском матче с командой Литвы 8 июня сыграют вызванные из отпуска футболисты испанской молодежной сборной.