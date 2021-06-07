Капитан сборной Испании заразился коронавирусом за четыре дня до старта Евро-2020
Тест на коронавирус полузащитника "Барселоны", капитана сборной Испании Серхио Бускетса оказался положительным за четыре дня до начала Евро-2020. Руководство команды принимает все меры, чтобы COVID-19 не подхватили остальные игроки.
Об этом сообщила пресс-служба сборной Испании.
Для предотвращения распространения инфекции в команде Бускетс отправлен на самоизоляцию. Также изолированы все игроки и тренеры, кто с ним контактировал. Тренировки одного из ведущих игроков испанской сборной будут проходить по индивидуальной программе.
Из-за этого случая сборная Испании отменила и перенесла все запланированные ранее мероприятия и игры. Так, в товарищеском матче с командой Литвы 8 июня сыграют вызванные из отпуска футболисты испанской молодежной сборной.
Чемпионат Европы по футболу УЕФА (Евро-2020) должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, но из-за пандемии коронавируса COVID-19 пройдёт на год позже, с 11 июня по 11 июля 2021 года.
Сборная Украины 7 июня сыграет последний товарищеский матч перед Евро-2020. В Харькове команда Андрея Шевченко примет Кипр.
Накануне начала Евро-2020 сборной Украине обносили комплект формы, которой она будет выступать на турнире. На передней части футболок изображена территория Украины.