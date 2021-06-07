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Кулеба підтримав нову форму збірної України: не дозволимо ображати національні символи

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Київ, Понеділок 07 червня 2021 14:47
Кулеба підтримав нову форму збірної України: не дозволимо ображати національні символи Фото: голова МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтримав нову форму збірної України по футболу. Він заявив, що українці не дозволять ображати національні символи.

Про це міністр написав на своїй сторінці у Twitter.

Він написав, що йому дуже подобається нова форма збірної.

"Всім, хто почав на неї шипіти, бо ріжуть око міжнародно визнані кордони чи офіційне вітання нашої держави, можу сказати одне: ми не дозволимо ображати наші національні символи. Слава Україні! Разом до перемоги", - написав міністр.

Зазначимо, у РФ різко відреагували на нову форму збірної України. Росіяни навіть грозилися заборонити виходити на поле у такій формі.

Зокрема, у російському Кремлі поки не хочуть коментувати форму збірної України з футболу, з якою вона поїде на Євро-2020. До цього російських політиків обурило, що на футболці розміщені контури України з окупованим Кримом.

Нагадаємо, українці презентували оновлену форму збірної України. На передній частині футболки зображена територія країни з гербом України, на задній стороні нанесено привітання" Слава Україні", а на комірцях зсередини відповідь на нього "Героям слава".

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