Кулеба підтримав нову форму збірної України: не дозволимо ображати національні символи

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтримав нову форму збірної України по футболу . Він заявив, що українці не дозволять ображати національні символи.

Про це міністр написав на своїй сторінці у Twitter .

Він написав, що йому дуже подобається нова форма збірної.

"Всім, хто почав на неї шипіти, бо ріжуть око міжнародно визнані кордони чи офіційне вітання нашої держави, можу сказати одне: ми не дозволимо ображати наші національні символи. Слава Україні! Разом до перемоги", - написав міністр.

Мені дуже подобається нова форма нашої збірної. Всім, хто почав на неї шипіти, бо ріжуть око міжнародно визнані кордони чи офіційне вітання нашої держави, можу сказати одне: ми не дозволимо ображати наші національні символи. Слава Україні! Разом до перемоги!#МиЗбірна #МиУкраїна pic.twitter.com/RGmV6Bnd4I — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 7, 2021

Зазначимо, у РФ різко відреагували на нову форму збірної України. Росіяни навіть грозилися заборонити виходити на поле у такій формі.