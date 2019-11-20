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Капітан збірної Англії став найкращим бомбардиром відбору Євро-2020

Новини » Спорт     20.11.2019 - 13:10
Капітан збірної Англії став найкращим бомбардиром відбору Євро-2020
Фото: Гаррі Кейн (facebook.com/EnglandTeam)

Кейн забив 12 голів в матчах кваліфікації

Нападаючий збірної Англії Гаррі Кейн став найкращим бомбардиром відбірного циклу чемпіонату Європи-2020. Про це повідомляється на сайті УЄФА.

Форвард лондонського "Тоттенхема" забив 12 голів за вісім матчів. Найближчими переслідувачами Кейна стали Кріштіану Роналду і Еран Захави, на рахунку яких по 11 голів. При цьому португалець також провів 8 ігор, а ось форвард збірної Ізраїлю - на два матчі більше.

З десятьма голами відбір завершили лідер фінів Теему Пуккі (10 матчів) і серб Александар Мітровіч (8 матчів).

Що стосується збірної України, то найкращим снайпером став форвард Роман Яремчук. На рахунку гравця "Гента" 4 м'ячі. Тричі відзначилися Руслан Малиновський і Віктор Циганкова.

Нагадаємо, що вже завершилися всі відбіркові матчі на Євро-2020, за результатами яких визначилися кошики з учасниками жеребкування групового етапу фінального турніру.

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