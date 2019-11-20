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Капитан сборной Англии стал лучшим бомбардиром отбора Евро-2020

Новости » Спорт     20.11.2019 - 13:10
Капитан сборной Англии стал лучшим бомбардиром отбора Евро-2020
Фото: Гарри Кейн (facebook.com/EnglandTeam)

Кейн забил 12 голов в матчах квалификации

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн стал лучшим бомбардиром отборочного цикла чемпионата Европы-2020. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Форвард лондонского "Тоттенхэма" забил 12 голов за восемь матчей. Ближайшими преследователями Кейна стали Криштиану Роналду и Эран Захави, на счету которых по 11 голов. При этом португалец также провел 8 игр, а вот форвард сборной Израиля - на два матча больше.

С десятью голами отбор завершили лидер финнов Теему Пукки (10 матчей) и серб Александар Митрович (8 матчей).

Что касается сборной Украины, то лучшим снайпером стал форвард Роман Яремчук. На счету игрока "Гента" 4 мяча. Трижды отличились Руслан Малиновский и Виктор Цыганков.

Напомним, что уже завершились все отборочные матчи на Евро-2020, по результатам которых определились корзины с участниками жеребьевки группового этапа финального турнира.

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