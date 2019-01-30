Поліція відкрила кримінальне провадження щодо зникнення капітана судна "Норд"

Фото: Володимир Горбенко (investigator.org.ua)

Про зникнення Володимира Горбенко стало відомо 28 січня

Поліція Мелітополя Запорізької області відкрила кримінальне провадження у зв'язку зі зникненням російського капітана судна "Норд" Володимира Горбенко. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Крым.Реалии з посиланням на прес-секретаря ГУ Нацполіції в Запорізькій області Катерину Людвік.

Як повідомляється, кримінальне провадження відкрито за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство), з додаткової кваліфікації "без вісті зниклий".

Видання пише, що адвокат Горбенко Олександр Руденко розповів російським ЗМІ, що відкриття провадження є процедурним моментом, так як у зв'язку із зникненням людини "реєструється кримінальне провадження за особливо тяжкого злочину, щоб можна було здійснювати відповідні оперативно-розшукові заходи". За його словами, місце розташування Горбенко ні адвокатів, ні поліції не відомо.

Нагадаємо, заступник прокурора Автономної Республіки Крим Ігор Поночовний заявляв, що в разі неявки капітана кримського судна "Норд" Володимира Горбенко 1 лютого на засідання Оболонського районного суду Києва його можуть оголосити в розшук.

28 січня стало відомо, що зник капітан судна "Норд" Володимир Горбенко, обвинувачений у скоєнні незаконного рибного промислу та порушення порядку в'їзду і виїзду з анексованого Криму.