Капіталізація Boeing впала на 26,6 млрд доларів після авіакатастрофи

Після падіння лайнера акції подешевшали до 375,4 млрд доларів

После крушения Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии рыночная капитализация авиакомпании Boeing упала на 26,6 млрд долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Yahoo Finance.

Так, до падения самолета стоимость акции компании по итогам торгов і пятницу составила 422,5 млрд долларов, а капитализация - 238,7 млрд долларов. С начала рабочей недели после падения лайнера акции подешевели до 375,4 млрд долларов, а капитализация снизилась на 26,6 млрд долларов - до 212,1 млрд долларов.

РБК-Украина писало, что Европейский союз приостановил полеты Boeing 737 MAX 8 до выяснения причин авиакатастрофы в Эфиопии, которая состоялась 10 марта. Также решение касается коммерческих рейсов, выполняемых третьими странами, вылетающих, прилетающих в Европу или тех, которые направляются транзитом через европейские страны.

В то же время, Соединенные Штаты Америки пока не намерены прекращать эксплуатацию лайнеров Boeing 737 MAX 8.

Отметим, 10 марта в Эфиопии упал самолет Boeing 737 MAX 8, в результате чего погибли 157 человек. Германия, Франция и Нидерланды закрыли воздушное пространство для самолетов Boeing 737 MAX 8. Аналогичное решение приняли Великобритания, Австралия, Сингапур, Китай, Индонезия и Малайзия.