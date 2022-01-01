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Напередодні і початок Нового року пройшли з обстрілами: на Донбасі загинув військовий

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Україна, Субота 01 січня 2022 07:36
Напередодні і початок Нового року пройшли з обстрілами: на Донбасі загинув військовий Фото: бойовики обстрілювали ООС напередодні Нового року і з ранку (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Наталья Скороход

Бойовики обстрілювали позиції українських військових на Донбасі напередодні Нового року і сьогодні з ранку. Внаслідок обстрілів окупантів загинув боєць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС.

За минулу добу, 31 грудня, окупанти тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі.

У Донецькій області, недалеко від Травневого, противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

У районі Авдіївки російські найманці здійснили обстріл наших позицій зі стрілецької зброї.

Також у бік Водяного в Донецькій області окупанти відкривали вогонь з автоматичних і протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

В результаті цих обстрілів один український військовий отримав поранення, несумісне з життям.

"Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлюють щирі співчуття рідним і близьким героя, який загинув за Україну", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що станом сьогоднішній ранок, 1 січня, з боку окупантів зафіксовано ще три обстріли.

У районі Широкиного бойовики обстрілювали наших бійців з автоматичних і протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Біля Новолуганського російські найманці здійснили обстріл з гранатометів і стрілецької зброї.

А в бік Водяного в Донецькій області вони відкривали вогонь з протитанкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців ООС за сьогоднішній ранок не зафіксовано.

Нагадаємо, що 30 грудня бойовики тричі відкривали вогонь по українських військових. Обстріли велися з артилерії 122-го калібру, мінометів, гранатометів та кулеметів.

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