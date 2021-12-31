Три порушення "тиші" на Донбасі: окупанти обстріляли Причепилівку і Кримське
Фото: бойовики на Донбасі тричі відкривали вогонь (Getty Images)
За минулу добу, 30 грудня, на Донбасі зафіксовано три порушення режиму припинення вогню з боку російських окупантів. Українські воїни не постраждали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.
У бік Причепилівки окупанти двічі відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм та артилерії калібру 122 мм.
Поблизу Кримського найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок дій ворога немає", - зазначають у штабі.
З початку доби обстрілів не зафіксовано.
Нагадаємо, 29 грудня бойовики чотири рази обстріляли українські позиції на Донбасі. Унаслідок ворожих дій отримав поранення військовий.