Канун и начало Нового года прошли с обстрелами: на Донбассе погиб военный

Боевики обстреливали позиции украинских военных на Донбассе в канун Нового года и сегодня с утра. В результате обстрелов оккупантов погиб боец.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

За прошедшие сутки, 31 декабря, оккупанты трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

В Донецкой области, недалеко от Травневого, противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.

В районе Авдеевки российские наемники совершили обстрел наших позиций из стрелкового оружия.

Также в сторону Водяного в Донецкой области оккупанты открывали огонь из автоматических и противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В результате этих обстрелов один украинский военный получил ранение, несовместимое с жизнью.

"Командование и личный состав Объединенных сил выражают искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что по состоянию сегодняшнее утро, 1 января, со стороны оккупантов зафиксировано еще три обстрела.

В районе Широкино боевики обстреливали наших бойцов из автоматических и противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Новолуганского российские наемники произвели обстрел из гранатометов и стрелкового оружия.

А в сторону Водяного в Донецкой области они открывали огонь из противотанковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих ООС за сегодняшнее утро не зафиксировано.