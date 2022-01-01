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Канун и начало Нового года прошли с обстрелами: на Донбассе погиб военный

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Украина, Суббота 01 января 2022 07:36
Канун и начало Нового года прошли с обстрелами: на Донбассе погиб военный Фото: боевики обстреливали ООС в канун Нового года и с утра (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Наталья Скороход

Боевики обстреливали позиции украинских военных на Донбассе в канун Нового года и сегодня с утра. В результате обстрелов оккупантов погиб боец.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

За прошедшие сутки, 31 декабря, оккупанты трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

В Донецкой области, недалеко от Травневого, противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.

В районе Авдеевки российские наемники совершили обстрел наших позиций из стрелкового оружия.

Также в сторону Водяного в Донецкой области оккупанты открывали огонь из автоматических и противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В результате этих обстрелов один украинский военный получил ранение, несовместимое с жизнью.

"Командование и личный состав Объединенных сил выражают искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что по состоянию сегодняшнее утро, 1 января, со стороны оккупантов зафиксировано еще три обстрела.

В районе Широкино боевики обстреливали наших бойцов из автоматических и противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Новолуганского российские наемники произвели обстрел из гранатометов и стрелкового оружия.

А в сторону Водяного в Донецкой области они открывали огонь из противотанковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих ООС за сегодняшнее утро не зафиксировано.

Напомним, что 30 декабря боевики трижды открывали огонь по украинским военным. Обстрелы велись из артиллерии 122-го калибра, минометов, гранатометов и пулеметов.

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