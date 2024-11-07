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Канцлер Германии нашел замену уволенным министрам, - Spiegel

Четверг 07 ноября 2024 23:35
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Канцлер Германии нашел замену уволенным министрам, - Spiegel Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Сегодня президент Германии Франк-Вальтер Штайнмацер отдал удостоверения об увольнении трем министрам "Свободной демократической партии". Канцлер Олаф Шольц нашел им замену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

В частности, пост федерального министра финансов займет Йорг Кукис, он же бывшиц государственный секретарь канцлера.

Министерство юстиции будет паралельно возглавлять действующий министр транспорта Фолькер Визинг.

Кроме того, Шольц попросил министра продовольствия и сельского хозяйства Джема Оздемера дополнительно выполнять обязанности министра образования и исследований.

Напомним, что удостоверения об увольнении получили бывшие: министр финансов Кристиан Линднер, министр образования и научных исследований Беттина Старк-Ватцингер и министр юстиции и защиты прав потребителей Марк Бушман.

Отметим, что вчера вечером Шольц принял решение уволить министра финансов ФРГ Кристиана Линднера. На фоне этого распалась правящая коалиция, ведь за уволенным Линднером решила выйти вся "Свободная демократическая партия".

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Олаф Шольц
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