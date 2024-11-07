Канцлер Германии нашел замену уволенным министрам, - Spiegel

Сегодня президент Германии Франк-Вальтер Штайнмацер отдал удостоверения об увольнении трем министрам "Свободной демократической партии". Канцлер Олаф Шольц нашел им замену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel .

Кроме того, Шольц попросил министра продовольствия и сельского хозяйства Джема Оздемера дополнительно выполнять обязанности министра образования и исследований.

В частности, пост федерального министра финансов займет Йорг Кукис, он же бывшиц государственный секретарь канцлера.

Напомним, что удостоверения об увольнении получили бывшие: министр финансов Кристиан Линднер, министр образования и научных исследований Беттина Старк-Ватцингер и министр юстиции и защиты прав потребителей Марк Бушман.

Отметим, что вчера вечером Шольц принял решение уволить министра финансов ФРГ Кристиана Линднера. На фоне этого распалась правящая коалиция, ведь за уволенным Линднером решила выйти вся "Свободная демократическая партия".

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