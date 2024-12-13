Kantar назвал крупнейших производителей сигаретных подделок в Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование о состоянии нелегальной торговли табачными изделиями в Украине, которое провела компания Kantar.

Согласно исследованию, в октябре произошло очередное снижение общего уровня нелегальной торговли табачными изделиями Украины - до 12,6% (против 19,1% в начале года и 14,6% в июле 2024).

"Среди контрафактной продукции, 34% имеют признаки поддельных акцизных марок. По надписи на упаковке, произведенные Юнайтед Тобако / Маршалл Файнест Тобакко / VK Tobacco FZE (18%) и "Украинским Табачным Производством" (15%)", - говорится в документе.

Годовые потери государственного бюджета Украины оцениваются в 21,9 млрд грн, а объем теневого рынка сигарет в Украине составляет 6,3 млрд шт.

Киоски и магазины остаются основными каналами нелегальной торговли табачными изделиями. Доля нелегальной продукции, которая продается через эти каналы, почти не изменилась по сравнению с 2023 годом и составляет 66%.

Лидерами по уровню распространения нелегальной продукции остаются 6 областей Украины, в которых реализуется 70% такой продукции: Днепропетровская - 22%, Одесская - 12%, Харьковская - 10%; Киев и Киевская обл. - 10%, Хмельницкая - 8%, Львовская - 8%.

Как отмечалось, в начале декабря 2024 года Бюро экономической безопасности совместно с Государственной пограничной службой задержали масштабную партию контрабандных сигарет в порту Одесской области общей стоимостью 165,6 млн грн. В трех морских контейнерах обнаружили более 2 млн пачек сигарет, которые организаторы планировали доставить в Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты.

Этот груз фигурирует в материалах судебного дела, где указано, что производителем нелегальных сигарет является ООО "Маршалл Файнест Тобакко Юкрейн", которое зарегистрировано в Тернопольской области.

Ранее издание Forbes отмечало, что производитель "Маршалл Файнест Тобакко" вырвался в лидеры нелегального рынка табака, обойдя даже Винниковскую табачную фабрику, которая занимала лидерские позиции в теневом сегменте долгие годы.