Kantar назвав найбільших виробників сигаретних підробок в Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження щодо стану нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні, яке провела компанія Kantar.

Згідно з дослідженням, у жовтні відбулось чергове зниження загального рівня нелегальної торгівлі тютюновими виробами Україні - до 12,6% (проти 19,1% на початку року та 14,6% у липні 2024).

"Серед контрафактної продукції, 34% мають ознаки підроблених акцизних марок. За написом на упаковці, вироблені Юнайтед Тобако / Маршалл Файнест Тобакко / VK Tobacco FZE (18%) та "Українським Тютюновим Виробництвом" (15%)", - йдеться у документі.

Річні втрати державного бюджету України оцінюються у 21,9 млрд грн, а обсяг тіньового ринку сигарет в Україні становить 6,3 млрд шт.

Кіоски та магазини залишаються основними каналами нелегальної торгівлі тютюновими виробами. Частка нелегальної продукції, яка продається через ці канали, майже не змінилась у порівнянні з 2023 роком і складає 66%.

Лідерами за рівнем розповсюдження нелегальної продукції залишаються 6 областей України, в яких реалізується 70% такої продукції: Дніпропетровська - 22%, Одеська - 12%, Харківська – 10%; Київ і Київська обл. – 10%, Хмельницька – 8%, Львівська – 8%.

Як зазначалося, на початку грудня 2024 року Бюро економічної безпеки спільно з Державною прикордонною службою затримали масштабну партію контрабандних сигарет у порту Одещини загальною вартістю 165,6 млн грн. У трьох морських контейнерах виявили понад 2 млн пачок сигарет, які організатори планували доставити до Таїланду та Об’єднаних Арабських Еміратів.

Цей вантаж фігурує в матеріалах судової справи, де вказано, що виробником нелегальних сигарет є ТОВ "Маршалл Файнест Тобакко Юкрейн", яке зареєстровано у Тернопільській області.

Раніше видання Forbes зазначало, що виробник "Маршалл Файнест Тобакко" вирвався у лідери нелегального ринку тютюну, обійшовши навіть Винниківську тютюнову фабрику, яка займала лідерські позиції у тіньовому сегменті довгі роки.