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Українка Лузан стала чемпіонкою світу в каное-одиночці

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Канада, Неділя 07 серпня 2022 10:55
Українка Лузан стала чемпіонкою світу в каное-одиночці Фото: Людмила Лузан здобула дві медалі за день (facebook.com/planetcanoe)
Автор: Антон Федорців

На чемпіонаті світу з греблі на каное та байдарках у канадському Галіфаксі Людмила Лузан тріумфувала на дистанції 1000 метрів на каное-одиночці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

Українка фінішувала першою на ЧС-2022 у каное-одиночці на дистанції 1000 м. 25-річна спортсменка показала час 4:47,90.

Лузан на понад дві секунди випередила чилійку Марію Маїльярд, яка здобула "срібло". Третьою подолала дистанцію Анніка Лоске з Німеччини.

Для українки ця золота нагорода стала другою медаллю за день. Раніше вона стала срібною призеркою чемпіонату світу в греблі на каное-двійках разом із Анастасією Четверіковою (500 м).

Лузан є багаторазовою медалісткою світових форумів. У її активі 5 нагород. Зокрема, торік вона здобула "золото" в каное-двійках (500 м), "срібло" в каное-одиночках (500 м) і бронзову медаль у каное-четвірках (500 м).

Чемпіонат світу-2022, каное-одиночки, 1000 м, фінал, жінки

  1. Людмила Лузан – 4:47,90
  2. Марія Маїльярд – 4:50,02
  3. Анніка Лоске – 4:51,46

До слова, українка Магучіх фінішувала другою на етапі Діамантової ліги в польській Сілезії.

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