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Магучіх і ще одна українка потрапили на подіум етапу Діамантової ліги в Сілезії

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Польща, Неділя 07 серпня 2022 10:05
Магучіх і ще одна українка потрапили на подіум етапу Діамантової ліги в Сілезії Фото: Ярослава Магучіх за мить до стрибка (twitter.com/Diamond_League)
Автор: Антон Федорців

Сілезький етап Діамантової ліги в стрибках у висоту завершився медальним успіхом української команди на чолі з Ярославою Магучіх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

20-річна легкоатлетка стала найкращою серед українок. Із результатом 1,92 м вона фінішувала другою.

Переможницею змагань стала Сафіна Садуллаєва з Узбекистану. Вона підкорила планку на тих же 1,92 м, але використала меншу кількість спроб. Натомість Магучіх тричі намагалася взяти 1,98 м, але покращити результат так і не змогла.

Доповнила п'єдестал пошани ще одна українка – Катерина Табашник. Вона стрибнула на 1,88 м і за кількістю спроб випередила співвітчизницю Ірину Геращенко та ще трьох спортсменок. Тим часом Юлія Левченко стала дев'ятою (1,84 м).

У сезоні-2022 Ярослава Магучіх тріумфувала на трьох етапах Діамантової ліги. Вона перемогла в Юджині (США), Рабаті та Парижі. Загалом українці здобули 8 нагород різного гатунку в змаганнях цьогоріч.

До слова, раніше зробили підбірку ключових подій перед боєм-реваншем між Усиком і Джошуа.

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