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Каноїстка Лузан здобула друге "золото" на чемпіонаті світу-2022

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Канада, Понеділок 08 серпня 2022 11:26
Каноїстка Лузан здобула друге "золото" на чемпіонаті світу-2022 Фото: Людмила Лузан невтомно збирає нагороди в Галіфаксі (canoeicf.com)
Автор: Антон Федорців

На чемпіонаті світу з греблі на каное та байдарках у канадському Галіфаксі Людмила Лузан вдруге піднялася на вершину п'єдесталу пошани після фіналу на дистанції 500 метрів на каное-одиночці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

День для українки розпочався невдало. Вона фінішувала останньою в олімпійській дисципліні на дистанції 200 метрів.

Проте, 25-річна спортсменка зуміла взяти реванш на п'яти сотнях метрів. Підійшла до змагань Лузан у статусі віце-чемпіонки планети та достроково вийшла у фінал, показавши в кваліфікації час 2:16,75.

У фіналі ж українська веслувальниця здолала 500 м за 2:22,34. Та навіть гірший час дозволив їй випередити головних конкуренток – канадку Софію Дженсен і Марію Маїльярд із Чилі.

Раніше Лузан тріумфувала на дистанції 1000 м, де випередила ту ж Маїльярд і німкеню Лоске. Також вона стала срібною призеркою чемпіонату світу в греблі на каное-двійках разом із Анастасією Четверіковою (500 м).

Чемпіонат світу-2022, каное-одиночки, 500 м, фінал, жінки

  1. Людмила Лузан – 2:22,34
  2. Софія Дженсен – +0:00,87
  3. Марія Маїльярд – +0:02,09

До слова, українка Магучіх фінішувала другою на етапі Діамантової ліги в польській Сілезії.

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