Каноистка Лузан завоевала второе "золото" на чемпионате мира-2022
На чемпионате мира по гребле на каноэ и байдарках в канадском Галифаксе Людмила Лузан во второй раз поднялась на вершину пьедестала почета после финала на дистанции 500 метров на каноэ-одиночке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.
День для украинки начался неудачно. Она финишировала последней в олимпийской дисциплине на дистанции 200 метров.
Однако 25-летняя спортсменка сумела взять реванш на пяти сотнях метров. Подошла к соревнованиям Лузан в статусе вице-чемпионки планеты и досрочно вышла в финал, показав в квалификации время 2:16,75.
В финале же украинская гребчиха одолела 500 м за 2:22,34. Но даже время хуже позволило ей опередить главных конкуренток – канадку Софию Дженсен и Марию Маильярд из Чили.
Ранее Лузан триумфовала на дистанции 1000 м, где опередила ту же Маильярд и немку Лоске. Также она стала серебряным призером чемпионата мира в гребле на каноэ-двойках вместе с Анастасией Четвериковой (500 м).
Чемпионат мира-2022, каноэ-одиночки, 500 м, финал, женщины
- Людмила Лузан – 2:22,34
- София Дженсен – +0:00,87
- Мария Маильярд – +0:02,09
К слову, украинка Магучих финишировала второй на этапе Бриллиантовой лиги в польской Силезии.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.