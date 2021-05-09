Канело переміг Сандерса і об'єднав три чемпіонські пояси
Мексиканський боксер Сауль Альварес переміг британця Біллі Джо Сондерса на боксерському рингу. Так він об'єднав три чемпіонські пояси.
Про це повідомляє ESPN.
Поєдинок відбувся на стадіоні AT&T Stadium в Арлінгтоні (США). На кону стояли титули чемпіона світу в суперсередній вазі за версіями WBC, WBA Super і WBO.
Сондерс у грудні виграв одноголосним рішенням суддів у співвітчизника Мартіна Мюррея (39-6-1, 17 КО), захистивши пояс чемпіона WBO. Канело виходив на ринг в лютому і захистив титули WBA Super і WBC, достроково перемігши в третьому раунді турецького боксера Авні Йилдирима (21-3, 12 КО).
Весь бій феноменальний Канело домінував у рингу, і в 8-му раунді його перевага стала вирішальною. Альварес просто бив суперника, і на наступний раунд той вже не вийшов.