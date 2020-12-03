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Українські боксери завоювали рекордні 20 медалей на чемпіонаті Європи серед юніорів

Софія, Четвер 03 грудня 2020 13:54
Українські боксери завоювали рекордні 20 медалей на чемпіонаті Європи серед юніорів
Фото: юніорська збірна України з боксу (fbu.org.ua)
Автор: Вера Олейник

З них п'ять - золоті

Юніорська збірна України виграла 20 медалей на чемпіонаті Європи з боксу, який проводився в болгарській Софії. Серед нагород - п'ять золотих, чотири срібних і 11 бронзових.

Про це повідомляється на сайті Федерації боксу України.

Золото континентальної першості виграли Віталій Грабовський (вагова категорія 57 кг), Олександр Яровий (60 кг), Олексій Боклах (63 кг), Олександр Балабін (70 кг) і Вероніка Накота (до 66 кг).

Срібло на рахунку Максима Рудика (50 кг), Айдера Абдураімова (54 кг), Анастасії Крамаренко (60 кг) та Каріни Айрапетян (80 кг).

Бронза - у Джамала Кулієва (80 кг), Валерія Шульги (+80 кг), Єлизавети Воевудко (46 кг), Аліни Крамар (50 кг), Ізабелі Габорець (52 кг), Ярослави Масюткін (54 кг), Тетяни Довгаль (57 кг), Марії Фонотова (63 кг), Радміли Родіонової (70 кг), Олександри Джигун (75 кг) і Поліни Черненко (+80 кг).

У загальному медальному заліку Україна посіла друге місце, трохи поступившись тільки команді Росії.

За кількістю завойованих медалей українські юніори значно перевершили результат 2019 року, коли на турнірі в Румунії вибороли 13 нагород, серед яких 2 золоті, 3 срібні та 8 бронзових нагород.

Нагадаємо, жіноча збірна України завоювала п'ять медалей на чемпіонаті Європи з боксу в Мадриді.

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